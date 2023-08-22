Сайт для крипто проекта

Сайты «под ключ»
Добавлена
4 месяца назад
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Сайт для крипто проекта. Делал все, от дизайна до настройки оплат. Делал на django.

список функций(коротко):
- страницы сайта(инфо и дизайн)
- логин и регистрация
- онлайн чат на главной странице. Без модулей и прочей ереси. От клента на сайте в тг группу где админы проекта могут ответить

- профиль

- пополнение через сервис(подключал к апи сервиса, очень странный сервис но заказчик настоял на нем. Долго муторно но подключил и работет исправно)
- история счета, на js преобразование данных счета в график и таблицу
- и еще много мелочей скучной)

https://newinvestfuture.com/