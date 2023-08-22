Сайт для крипто проекта. Делал все, от дизайна до настройки оплат. Делал на django.



список функций(коротко):

- страницы сайта(инфо и дизайн)

- логин и регистрация

- онлайн чат на главной странице. Без модулей и прочей ереси. От клента на сайте в тг группу где админы проекта могут ответить

- профиль

- пополнение через сервис(подключал к апи сервиса, очень странный сервис но заказчик настоял на нем. Долго муторно но подключил и работет исправно)

- история счета, на js преобразование данных счета в график и таблицу

- и еще много мелочей скучной)



https://newinvestfuture.com/