Сайт для крипто проекта
Сайты «под ключ»
Добавленанет просмотров
4 месяца назад
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Сайт для крипто проекта. Делал все, от дизайна до настройки оплат. Делал на django.
список функций(коротко):
- страницы сайта(инфо и дизайн)
- логин и регистрация
- онлайн чат на главной странице. Без модулей и прочей ереси. От клента на сайте в тг группу где админы проекта могут ответить
- профиль
- пополнение через сервис(подключал к апи сервиса, очень странный сервис но заказчик настоял на нем. Долго муторно но подключил и работет исправно)
- история счета, на js преобразование данных счета в график и таблицу
- и еще много мелочей скучной)
https://newinvestfuture.com/