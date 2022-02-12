ZeRaiGR

Кирилл ZeRaiGR

 
24 года
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Frontend-разработчик

Меня зовут Кирилл, я Frontend-разработчик с 3-ех летним опытом и моя цель - создавать качественные и интуитивно понятные веб-приложения и интерфейсы, которые приносят пользу и удовлетворение пользователям.

Почему вам будет интересно поработать со мной?

  • Я имею обширный опыт и высокие компетенции в сфере: в течение 3-х лет активной работы в качестве фронтенд-разработчика как в офисе, так и на фрилансе я успешно завершил более 50 проектов различной сложности. Мой опыт включает разработку и оптимизацию интерфейсов для веб-приложений и сайтов.

  • Имею набитый глаз с точки зрения анализа UX интерфейсов, даю рекомендации по возможным улучшениям продукта.

  • Имею опыт решения сложных кейсов, т.к я часто сталкивался с технически сложными задачами и находил эффективные решения для достижения цели. Один из примеров - создание интерактивной карты для туристического сайта с большим объемом данных.

  • У меня клиентоориентированный подход, т.к я понимаю, что каждый проект уникален, и стремлюсь полностью воплотить в жизнь видение заказчика. Четкая и своевременная коммуникация с клиентами является для меня ключевым фактором успеха проекта.

  • Стремление к совершенству: Я всегда стремлюсь улучшить свои навыки и изучить новые технологии, чтобы оставаться на гребне инноваций в сфере веб-разработки.

Какие задачи я решаю:

  • Вёрстка интерфейсов

  • Реализация клиентской бизнес-логики приложений

  • Интеграция с бекендом

  • Настройка инфраструктуры

  • Рефакторинг, поддержка

Стек технологий, с которыми активно приходилось работать:

  • react (next), angular, vue

  • rtk, zustand, mobx

Основные используемые ЯП:

  • js, ts, php

Контакты:

Телефон: +7(995)268-55-80

Телеграмм: https://t.me/ZeRaiY

#71С-Битрикс
#11Верстка блоков
#35Интеграция верстки
Figma
...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
#427
рейтинг фрилансера
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0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Exteel
Кирилл 
33 года
10 лет в сервисе
Был
месяц назад
$80
10 баллов
2 года назад
Сверстать и натянуть на Битрикс страницу
1С-БитриксFigmaВерстка блоковИнтеграция верстки
Благодарю Кирилла за качественную и своевременно выполненную работу. Работа была принята почти без правок, а те, что были - были настолько мелкими, что закрыли очень быстро. Рекомендую к сотрудничеству и буду рад поработать вновь.
С Кириллом приятно работать! Профессионал своего дела, задачу ставит чётко и понятно, отвечает на возникающие вопросы оперативно, с оплатой всё ровно и без задержек. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
Ответный отзыв
guest_1662382569631
3 года в сервисе
Был
2 года назад
$50
10 баллов
3 года назад
Переделать лендинг
Отличное понимание задачи, оперативное выполнение и внесение корректировок по ходу работы. Однозначно рекомендую!
Оперативная обратная связь! Чёткое ТЗ, приятно работать! Рекомендую!
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Romanjem
Роман 
49 лет
12 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад
$20
10 баллов
3 года назад
Доработки и правки HTML верстки проекта
FigmaHTML
Кирилл выполнил работу в срок и качественно. Хорошая коммуникация. Бонусом исправил ошибки в адаптивной верстке под мобильные устройства. Приятный и интеллигентный исполнитель. Буду обращаться еще. Рекомендую.
Чётко поставленная задача! Оплата в срок! Хорошее отношение к делу, рекомендую!
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denvor
Денис 
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
$6
10 баллов
3 года назад
Поправить стили на сайте
Кирилл сразу понял задачу и сходу решил ее с первого раза. Рекомендую!
Благодарю! Было очень приятно поработать. Денис чётко и быстро обозначил задачу. Связь держит оперативно, с оплатой вопросов не возникло. Однозначно рекомендую к сотрудничеству!
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guest_1644132782399
3 года в сервисе
Был
3 года назад
$20
10 баллов
3 года назад
Лендинг на бесплатном тарифе
Всем рекомендую этого исполнителя! Это была моя третья попытка найти исполнителя достаточно простого заказа. Как оказалась, удачная. Кирилл сразу понял задачу, предложил разные варианты и , несмотря на некоторые технические проблемы, довел исполнение до логического конца. Все делалось оперативно, всегда был на связи. Буду работать с ним дальше!
Спасибо! С вами было приятно поработать, чётко поставленная задача, получал обратную связь достаточно быстро. Да, были нюансы с хостингами. Но всё решили и довели работу до конца!
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