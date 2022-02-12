Frontend-разработчик

Меня зовут Кирилл, я Frontend-разработчик с 3-ех летним опытом и моя цель - создавать качественные и интуитивно понятные веб-приложения и интерфейсы, которые приносят пользу и удовлетворение пользователям.

Почему вам будет интересно поработать со мной?

Я имею обширный опыт и высокие компетенции в сфере: в течение 3-х лет активной работы в качестве фронтенд-разработчика как в офисе, так и на фрилансе я успешно завершил более 50 проектов различной сложности. Мой опыт включает разработку и оптимизацию интерфейсов для веб-приложений и сайтов.

Имею набитый глаз с точки зрения анализа UX интерфейсов, даю рекомендации по возможным улучшениям продукта.

Имею опыт решения сложных кейсов, т.к я часто сталкивался с технически сложными задачами и находил эффективные решения для достижения цели. Один из примеров - создание интерактивной карты для туристического сайта с большим объемом данных.

У меня клиентоориентированный подход, т.к я понимаю, что каждый проект уникален, и стремлюсь полностью воплотить в жизнь видение заказчика. Четкая и своевременная коммуникация с клиентами является для меня ключевым фактором успеха проекта.

Стремление к совершенству: Я всегда стремлюсь улучшить свои навыки и изучить новые технологии, чтобы оставаться на гребне инноваций в сфере веб-разработки.

Какие задачи я решаю:

Вёрстка интерфейсов

Реализация клиентской бизнес-логики приложений

Интеграция с бекендом

Настройка инфраструктуры

Рефакторинг, поддержка

Стек технологий, с которыми активно приходилось работать:

react (next), angular, vue

rtk, zustand, mobx

Основные используемые ЯП:

js, ts, php

Контакты:

Телефон: +7(995)268-55-80

Телеграмм: https://t.me/ZeRaiY