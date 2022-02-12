Меня зовут Кирилл, я Frontend-разработчик с 3-ех летним опытом и моя цель - создавать качественные и интуитивно понятные веб-приложения и интерфейсы, которые приносят пользу и удовлетворение пользователям.
Почему вам будет интересно поработать со мной?
Я имею обширный опыт и высокие компетенции в сфере: в течение 3-х лет активной работы в качестве фронтенд-разработчика как в офисе, так и на фрилансе я успешно завершил более 50 проектов различной сложности. Мой опыт включает разработку и оптимизацию интерфейсов для веб-приложений и сайтов.
Имею набитый глаз с точки зрения анализа UX интерфейсов, даю рекомендации по возможным улучшениям продукта.
Имею опыт решения сложных кейсов, т.к я часто сталкивался с технически сложными задачами и находил эффективные решения для достижения цели. Один из примеров - создание интерактивной карты для туристического сайта с большим объемом данных.
У меня клиентоориентированный подход, т.к я понимаю, что каждый проект уникален, и стремлюсь полностью воплотить в жизнь видение заказчика. Четкая и своевременная коммуникация с клиентами является для меня ключевым фактором успеха проекта.
Стремление к совершенству: Я всегда стремлюсь улучшить свои навыки и изучить новые технологии, чтобы оставаться на гребне инноваций в сфере веб-разработки.
Какие задачи я решаю:
Вёрстка интерфейсов
Реализация клиентской бизнес-логики приложений
Интеграция с бекендом
Настройка инфраструктуры
Рефакторинг, поддержка
Стек технологий, с которыми активно приходилось работать:
react (next), angular, vue
rtk, zustand, mobx
Основные используемые ЯП:
js, ts, php
Контакты:
Телефон: +7(995)268-55-80
Телеграмм: https://t.me/ZeRaiY
Портфолио
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