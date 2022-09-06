Приветствую, имеется сайт violetbot.net. Необходимо:

1. Настроить форматирование, что бы сайт нормально выглядел как на пк, с разным разрешением, так и на смартфонах.

2. Добавить опцию выбора языка(русский или английский ) и перевести весь текст на английский язык.

3. Более эргономично разместить представленные видео и скриншоты. Для видео обязательно должна быть опция развернуть на фулл-скрин.

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