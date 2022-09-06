Необходимо сохранить на диск 6 страниц с локальной загрузкой, удалив ненужные блоки и ссылки. Страницы должны грузиться без внешних ресурсов. Крайний срок выполнения - до обеда 6 сентября. Оплата на карту, предпочтение фрилансерам из Украины.
Переделать лендинг
Приветствую, имеется сайт violetbot.net. Необходимо:
1. Настроить форматирование, что бы сайт нормально выглядел как на пк, с разным разрешением, так и на смартфонах.
2. Добавить опцию выбора языка(русский или английский ) и перевести весь текст на английский язык.
3. Более эргономично разместить представленные видео и скриншоты. Для видео обязательно должна быть опция развернуть на фулл-скрин.
Все файлы текущего проекта передам исполнителю архивом.
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
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