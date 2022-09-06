Переделать лендинг

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен9 заявок505 просмотров

Приветствую, имеется сайт violetbot.net. Необходимо:

1. Настроить форматирование, что бы сайт нормально выглядел как на пк, с разным разрешением, так и на смартфонах.

2. Добавить опцию выбора языка(русский или английский ) и перевести весь текст на английский язык.

3. Более эргономично разместить представленные видео и скриншоты.  Для видео обязательно должна быть опция развернуть на фулл-скрин.

Все файлы текущего проекта передам исполнителю архивом.

3 года назад
guest_1662382569631
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ZeRaiGR
Кирилл 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$50
1 день
Escrow
Отличное понимание задачи, оперативное выполнение и внесение корректировок по ходу работы. Однозначно рекомендую!
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