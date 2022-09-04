Сделать сайт визитику

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт6 заявок451 просмотр

Здравствуйте, нам нужно сделать сайт визитку для бренда обуви, макет есть в архиве. также кусок макета сделано(только один хедер)

Просьба: пожалуйста будь те уверены в своих силах! оставляйте свой тг! цену и сроки!

3 года назад
dzubenko_d
Дмитро 
19 лет
3 года в сервисе
Был
месяц назад

Заявки фрилансеров

Рустам
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
29 отзывов
3 года назад
Илья
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Борис
 
20 лет
8 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Игорь
 
21 год
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Добавить блок в html верстке

    $20

    Необходимо добавить новый блок в HTML-верстке. Требуется внести изменения в существующий код. Предоплата 30% за выполненную работу. Ожидаются предложения от специалистов в области веб-дизайна.

    HTML
    HTML-верстка11 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Cкопировать страницы сайта

    $60

    Требуется скопировать верстку существующего сайта, удалить лишние блоки и связать элементы воедино. Срок выполнения - 7 дней с момента выбора исполнителя. За успешное завершение за 4-5 дней предусмотрен бонус в 30% от бюджета проекта. Оплата по факту или безналично.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Верстка по макету для проекта

    $700

    Требуется выполнить HTML-верстку проекта рекрутинговой CRM системы с использованием HTML5, CSS и Bootstrap. Макеты обновляются ежедневно, необходимо адаптироваться к новым требованиям.

    BootstrapCSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    2 года назад

  • Верстальщик.

    Нужен верстальщик для выполнения мелких правок по проекту. Открыты для начинающих специалистов, готовых развиваться в области HTML-верстки. Задачи могут включать корректировку существующих элементов и адаптацию дизайна.

    HTML-верстка8 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Верстка landing page с большим количеством анимации!!

    $20

    Требуется верстка landing page с большим количеством анимации. Необходимо использовать чистый JavaScript, создать кастомный скролл и прелоадер. Проект включает 9 экранов и требует кроссбраузерности и валидности. Ожидается работа от опытного и ответственного исполнителя. Сроки срочные – выполните к утру, к 10:00, с дополнительной оплатой за срочность.

    JavaScript
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Вёрстка сайта по макету из figma

    $160

    Требуется HTML-верстка сайта по макету из Figma, состоящему из 10 страниц. Необходимо использовать только JavaScript без фреймворков. Адаптивный дизайн для мобильных устройств, простые анимации и слайдер. Срок выполнения до 25 сентября. Оригинальный макет будет предоставлен исполнителю.

    FigmaJavaScriptNode.js
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сверстать сайт по дизайн макету

    $50

    Требуется адаптивная HTML-верстка сайта по предоставленному дизайн-макету из Figma. Ожидается качественная реализация с учетом всех деталей и адаптивности для различных устройств.

    Figma
    HTML-верстка125 заявок
    Закрыт
    3 года назад