Необходимо добавить новый блок в HTML-верстке. Требуется внести изменения в существующий код. Предоплата 30% за выполненную работу. Ожидаются предложения от специалистов в области веб-дизайна.
Сделать сайт визитику
Здравствуйте, нам нужно сделать сайт визитку для бренда обуви, макет есть в архиве. также кусок макета сделано(только один хедер)
Просьба: пожалуйста будь те уверены в своих силах! оставляйте свой тг! цену и сроки!
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