Cкопировать страницы сайта

$60
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен17 заявок954 просмотра

Есть сайт, нужно скопировать вертску, удалить лишние блоки и связать все воедино.

Детали в ТЗ:

https://docs.google.com/document/d/1ndxtGrbB4wKZmL4G6GDHX8YHEmCE30Jq2Cqzk0qlAdE/edit?usp=sharing

Срок 7 дней, после выбора исполнителем. В случае успешного завершения за 4-5 дней, бонус 30% сверху бюджета проекта. Оплата по факту либо БС

3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

denielsonis
26 лет
8 лет в сервисе
Был
день назад
3 года назад
$50
7 дней
Escrow
Дэниел показал себя как отличный специалист. Однозначно рекомендую. Изначально у меня были сомнения в профессиональных навыках исполнителя, - нет отзывов, нет рейтинга. С таким как правило не работаю (за 10 лет работы на фрилансе было всякое). Однако Дэниел отличное знает свою сферу, умеет быстро решать поставленные задачи, грамотно строит код и также отдельно отмечу приятное общение , и скрупулёзный подход к работе. В целом, я был приятно удивлен, подобному сотрудничеству, однозначно будем еще работать, рекомендую!!!
Отличный клиент , приятное общения , своевременная оплата , рекомендую!!!

Заявки фрилансеров

denielsonis
26 лет
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Был
день назад
3 года назад
Максим
 
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