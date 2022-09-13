Дэниел показал себя как отличный специалист. Однозначно рекомендую. Изначально у меня были сомнения в профессиональных навыках исполнителя, - нет отзывов, нет рейтинга. С таким как правило не работаю (за 10 лет работы на фрилансе было всякое). Однако Дэниел отличное знает свою сферу, умеет быстро решать поставленные задачи, грамотно строит код и также отдельно отмечу приятное общение , и скрупулёзный подход к работе. В целом, я был приятно удивлен, подобному сотрудничеству, однозначно будем еще работать, рекомендую!!!