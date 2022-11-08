Верстка по макету для проекта

$700
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен38 заявок943 просмотра

Необходимо сверстать на HTML5, css и bootstrap целый проект рекрутинговой crm системы. Макеты добавляются каждый день.

BootstrapCSSHTML
3 года назад
kormas
Марат 
35 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

Mark_Varga
21 год
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
$500
8 дней
Человек знает свое дело. Работали с ним по очень большому спектру задач 2 месяца, куда входили верстка целый CRM системы по макету и Лендинги. Спасибо! Продолжаем работу дальше
С Маратом очень приятно работать, за 2 месяца работы не было не каких проблем.

Заявки фрилансеров

Камал
 
21 год
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Нургельди
 
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Чембаєв
 
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Демянович
 
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Георгий
 
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Максим
 
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Илья
 
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