Верстальщик.

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт8 заявок975 просмотров

Здравствуйте. Нужен верстальщик, можно начинающего, который будет делать мелкие правки по проекту. 

3 года назад
maxshmit1
Максим 
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