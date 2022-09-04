Требуется внести изменения в верстку готового сайта на PHP. Необходимо изменить дизайн на двух страницах, обновить меню, добавить новые категории и выполнить несколько мелких правок. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с PHP от 1 года, знание MySql и базовые навыки в HTML, CSS и JS.