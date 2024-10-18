JuniorFrontEnd

Абдували JuniorFrontEnd

 
23 года
3 года на фриланс-бирже
Был
7 месяцев назад
Только качественные и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным владение кодом. Адаптивность, Flexbox, Grid, HTML5, CSS3, JavaScript, React.

Знания, навыки:

  • HTML5

  • CSS3

  • Flexbox

  • Gulp

  • Git

  • SASS/SCSS

  • JavaScript

  • Responsive

  • Аккуратный, логичный, продуманный код

  • Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

  • React, Context js

  • Figma

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь: