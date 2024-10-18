JuniorFrontEnd

Только качественные и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным владение кодом. Адаптивность, Flexbox, Grid, HTML5, CSS3, JavaScript, React.

Знания, навыки:

HTML5

CSS3

Flexbox

Gulp

Git

SASS/SCSS

JavaScript

Responsive

Аккуратный, логичный, продуманный код

Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)

React, Context js

Figma

Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!

Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Связь: