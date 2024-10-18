JuniorFrontEnd

Только качественные и в срок - верстка сайтов с чистым кроссбраузерным владение кодом. Адаптивность, Flexbox, Grid, HTML5, CSS3, JavaScript, React.
Знания, навыки:
HTML5
CSS3
Flexbox
Gulp
Git
SASS/SCSS
JavaScript
Responsive
Аккуратный, логичный, продуманный код
Подключение нестандартных шрифтов (@font-face, google web fonts)
React, Context js
Figma
Моя цель - предоставить лучшую услугу на рынке!
Ответственность:
- готов приступить уже
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- даю консультации по макету
- не беру предоплату*
- всегда на связи
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.
Связь:
E-mail: [email protected]
Телеграм: https://t.me/Abduvali5909