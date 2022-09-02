Требуется внести изменения в верстку готового сайта на PHP. Необходимо изменить дизайн на двух страницах, обновить меню, добавить новые категории и выполнить несколько мелких правок. Идеальный кандидат должен иметь опыт работы с PHP от 1 года, знание MySql и базовые навыки в HTML, CSS и JS.
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