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  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен1 заявка184 просмотра

Для сайта https://nordparts.lv/ она сломалась после бана сервисов в РФ

3 года назад
R0LeXx
Роман 
34 года
12 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад
$3
1 день
Escrow
Борис, отличный исполнитель. Не первый раз нас выручает в различных задачках. Все сделано быстро и грамотно. Всегда на связи, рекомендую
Спасибо, буду и дальше стараться :)

Заявки фрилансеров

legositekz
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
3 года назад

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