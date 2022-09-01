Верстка макета из Figma на Bootstrap

Требуется сверстать сайт на HTML с одной страницей, с использованием Bootstrap. Верстка должна быть адаптивной для мобильных и ПК браузеров, проходить проверку на валидность, а также обеспечивать оптимизацию кода и скорости загрузки. Укажите цену за одну страницу и предоставьте примеры ранее выполненных работ.