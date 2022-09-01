Верстка макета из Figma на Bootstrap

$75
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт22 заявки829 просмотров

Нужно сверстать макет из figra (7-8 страниц, достаточно много деталей. есть всплывающие окна).

Сверстать адаптивно, bootstrap последний (без jquery). Должно быть все максимум классами бутстрапа. 

BootstrapFigmajQuery
3 года назад
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