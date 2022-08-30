Верстка каталога продукции

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт7 заявок509 просмотров

Сайт находится на тесте:

http://ksilema.com.ua/sarahk/allproducts.html

Нужно сделать верстку карточек продукции.

Карточка продукта - его фотография с наименованием. Наименование по умолчанию находится внизу (на плажке) карточки товара. Когда наводим мышкой плажка (наименование продукции) прячется вниз, а изображение "двигается". Карта(очки) продукции на весь экран. На мобильной версии одна и на большом экране пропорционально.

Пример (только немного другая логика):

https://www.mynicewig.com/

Оплата по факту выполненной работы на карту ПриватБанка

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