Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.
Верстка каталога продукции
Сайт находится на тесте:
http://ksilema.com.ua/sarahk/allproducts.html
Нужно сделать верстку карточек продукции.
Карточка продукта - его фотография с наименованием. Наименование по умолчанию находится внизу (на плажке) карточки товара. Когда наводим мышкой плажка (наименование продукции) прячется вниз, а изображение "двигается". Карта(очки) продукции на весь экран. На мобильной версии одна и на большом экране пропорционально.
Пример (только немного другая логика):
Оплата по факту выполненной работы на карту ПриватБанка
Заявки фрилансеров
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