Сайт находится на тесте:

http://ksilema.com.ua/sarahk/allproducts.html

Нужно сделать верстку карточек продукции.

Карточка продукта - его фотография с наименованием. Наименование по умолчанию находится внизу (на плажке) карточки товара. Когда наводим мышкой плажка (наименование продукции) прячется вниз, а изображение "двигается". Карта(очки) продукции на весь экран. На мобильной версии одна и на большом экране пропорционально.

Пример (только немного другая логика):

https://www.mynicewig.com/

Оплата по факту выполненной работы на карту ПриватБанка