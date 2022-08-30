Есть сайт, у него нужно скопировать 3 страницы на 4 языках, и сделать как статический сайт + убрать лишнее.

Детали в ТЗ по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1qIkMxIgd5bOODAXX5pTkZuSNvxmDd8joNbRJPUcX2yw/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС. Первые странички нужно сдать в 3.09. Весь проект до 8.09