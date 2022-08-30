Скопировать страницы сайта, на выходе - рабочий статический хтмл

$50
  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Завершен5 заявок552 просмотра

Есть сайт, у него нужно скопировать 3 страницы на 4 языках, и сделать как статический сайт + убрать лишнее.

Детали в ТЗ по ссылке ниже:

https://docs.google.com/document/d/1qIkMxIgd5bOODAXX5pTkZuSNvxmDd8joNbRJPUcX2yw/edit?usp=sharing

Оплата по факту либо БС.  Первые странички нужно сдать в  3.09. Весь проект до 8.09

3 года назад
Arhaim
39 лет
18 лет в сервисе
Был
4 дня назад

Выбранный исполнитель

Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад
$50
8 дней
Escrow
человек не держит слова. Задача очень простая скопировать html с определенными правками. Уровня начинающего джуна в верстке. Согласно договоренностей первые страницы должны были быть в пятницу 02.09. Я подчеркнул критичность этого и сказал что дам бонус, в итоге исполнитель не вложился в срок и сам же перенес его на 03.09. В указанное время он тоже ничего не отправил, на что я понимая что бывает всякое попросил показать промежуточный результат (что бы понять есть ли шанс) исполнитель сообщение прочел но не ответил. Я опытный заказчик с 300+ позитивными отзывами за 10 лет работы пишу отзыв негативный ВТОРОЙ РАЗ. Ибо тут явный не профессионализм и скорее даже неадекватность. Не работайте сэкономьте время
Не смог сработаться с данным заказчиком по обстоятельствам, сроки так то были 8 дней отзыв оставили на 4) не могу ничего про него сказать, т.к. долго не поработали!

Заявки фрилансеров

Войтко
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Егор
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
37 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Misha_Shastun
Миша 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка сайта

    Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Доверстать страницу

    Требуется выполнить верстку внутренней страницы на основе уже готовой главной. Бюджет составляет 600 грн, оплата осуществляется по факту выполнения работы. Необходим опыт в HTML-верстке.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать газетные полосы

    Необходимо сверстать газетные полосы по предоставленному образцу с использованием HTML. Все файлы для работы прикреплены. Ожидается точное соблюдение дизайна и структуры.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить тему оформления Magento 2.3

    Необходимо провести анализ и исправить визуальные ошибки в теме оформления Magento 2.3. Требуется составить список проблем, таких как сливающиеся цвета и налезающие надписи. Проверка должна охватывать главную страницу, каталог, доставку, FAQ, регистрацию/вход, поиск, корзину и оформление заказа с учетом responsive дизайна для десктопа и мобильных устройств. Также приветствуются идеи по улучшению.

    Magento
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивно сверстать сайт

    Требуется адаптивная верстка сайта с использованием HTML. Все подробности будут предоставлены подходящим кандидатам. Ожидается качественное выполнение работы с учетом различных устройств.

    HTML-верстка93 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивная верстка сайта

    Необходимо адаптивно сверстать простые макеты сайта согласно предоставленному техническому заданию. Бюджет составляет 1500 грн, оплата осуществляется по факту выполнения работы.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать редизайн сайта (css/html)

    $30

    Необходимо провести редизайн сайта mattressreview.us, изменив его внешний вид до неузнаваемости. Задача включает правки в CSS и HTML, чтобы новый сайт не напоминал оригинал. Основные изменения касаются главных страниц, таких как индекс и страницы с обзорами товаров. Важно, чтобы изменения корректно отображались как на десктопе, так и на мобильных устройствах.

    CSSHTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Нужно сверстать по макету в фигма

    Требуется адаптивная HTML-верстка контента одной страницы по предоставленному макету из Figma. Хедер и футер верстать не нужно. Макет будет предоставлен исполнителю.

    Figma
    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад