Вёрстка абсолютно любых страниц: качественное выполнение и счастливое сотрудничество.

Мой опыт

Здравствуйте! Меня зовут Егор.

Верстаю сайты по макетам с 2021 года. Большинство знаний получил, пройдя обучающие программы на крупнейшей образовательной платформе России.

Работаю без предоплаты и выполняю работу качественно.

Верстаю по БЭМ методологии. Могу работать с препроцессорами и постпроцессорами (SCSS + SASS), Yandex maps API и Bootstrap. Также располагаю умением разрабатывать интерактивные элементы, используя библиотеки и фреймворки (Swiper, JQuery, Choices и т.д.) и JS. Могу в ходе "создания" использовать систему "git".

С огромным усердием занимаюсь разработкой сайтов. Использую "Figma" и "PSD" макеты. В процессе работы использую утилиту "Browsersync" для проверки качества вёрстки на мобильных устройствах. При этом тщательно слежу за "весом" страницы, обращаю внимание на её скорость загрузки.

Очень ответственно отношусь к своим заказам.

Буду рад учесть любые правки в ходе работы!

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Для меня важно что бы клиент остался доволен!