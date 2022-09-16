Мой опыт
Здравствуйте! Меня зовут Егор.
Верстаю сайты по макетам с 2021 года. Большинство знаний получил, пройдя обучающие программы на крупнейшей образовательной платформе России.
Работаю без предоплаты и выполняю работу качественно.
Верстаю по БЭМ методологии. Могу работать с препроцессорами и постпроцессорами (SCSS + SASS), Yandex maps API и Bootstrap. Также располагаю умением разрабатывать интерактивные элементы, используя библиотеки и фреймворки (Swiper, JQuery, Choices и т.д.) и JS. Могу в ходе "создания" использовать систему "git".
С огромным усердием занимаюсь разработкой сайтов. Использую "Figma" и "PSD" макеты. В процессе работы использую утилиту "Browsersync" для проверки качества вёрстки на мобильных устройствах. При этом тщательно слежу за "весом" страницы, обращаю внимание на её скорость загрузки.
Очень ответственно отношусь к своим заказам.
Буду рад учесть любые правки в ходе работы!
Контакты:
- Почта - [email protected]
- Телеграмм - @beketov_e