Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.
Правки по 2 лендингам
Добрый день.
Сейчас я ищу разработчика на разовый проект, в середине сентября будут новые задачи.
Есть 2 лендинга, нужно внести правки исходя из ТЗ.
Стек: HTML, CSS, JS.
Ознакомьтесь с ТЗ и напишите общую стоимость за работу и сколько времени вам понадобится.
Оплата в usdt/btc.
Данные хостинга я предоставлю.
ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14DRNjBvbUHM-_0ca7NPb8kxI5E4Yk057AZ5WnjZqH1M/
Заявки фрилансеров
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