Внести правки в 2 лендинга

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт15 заявок795 просмотров

Добрый день.

Сейчас я ищу разработчика на разовый проект, в середине сентября будут новые задачи.

Есть 2 лендинга, нужно внести правки исходя из ТЗ.

Стек: HTML, CSS, JS.

Ознакомьтесь с ТЗ и напишите общую стоимость за работу и сколько времени вам понадобится.

Оплата в usdt/btc.

Данные хостинга я предоставлю.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14DRNjBvbUHM-_0ca7NPb8kxI5E4Yk057AZ5WnjZqH1M/

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