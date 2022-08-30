Добрый день.

Сейчас я ищу разработчика на разовый проект, в середине сентября будут новые задачи.

Есть 2 лендинга, нужно внести правки исходя из ТЗ.

Стек: HTML, CSS, JS.

Ознакомьтесь с ТЗ и напишите общую стоимость за работу и сколько времени вам понадобится.

Оплата в usdt/btc.

Данные хостинга я предоставлю.

ТЗ: https://docs.google.com/document/d/14DRNjBvbUHM-_0ca7NPb8kxI5E4Yk057AZ5WnjZqH1M/