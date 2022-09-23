danqkiselev

Даниил danqkiselev

 
28 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
3 года назад
Верстка сайтов

● Знание HTML5‚ CSS3, включая анимацию, верстка сайтов.

● Блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка для мобильных устройств, семантика

кода, валидность, фреймворк Bootstrap, CSS препроцессор SCSS.

● Владение Pixel Perfect.

● Работа с графическими редакторами Figma, Photoshop на уровне нарезания макета.

● Базовые знания Javascript, jQuery, Ajax, PHP.

GitHub профиль : https://github.com/daniilkiselev97

Дипломный проект : https://daniilkiselev97.github.io/portfolio