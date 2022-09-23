danqkiselev

Верстка сайтов ● Знание HTML5‚ CSS3, включая анимацию, верстка сайтов. ● Блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка для мобильных устройств, семантика кода, валидность, фреймворк Bootstrap, CSS препроцессор SCSS. ● Владение Pixel Perfect. ● Работа с графическими редакторами Figma, Photoshop на уровне нарезания макета. ● Базовые знания Javascript, jQuery, Ajax, PHP. GitHub профиль : https://github.com/daniilkiselev97 Дипломный проект : https://daniilkiselev97.github.io/portfolio

Я против войны в Украине !