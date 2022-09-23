danqkiselev

Верстка сайтов
● Знание HTML5‚ CSS3, включая анимацию, верстка сайтов.
● Блочная, кроссбраузерная, адаптивная верстка для мобильных устройств, семантика
кода, валидность, фреймворк Bootstrap, CSS препроцессор SCSS.
● Владение Pixel Perfect.
● Работа с графическими редакторами Figma, Photoshop на уровне нарезания макета.
● Базовые знания Javascript, jQuery, Ajax, PHP.
GitHub профиль : https://github.com/daniilkiselev97
Дипломный проект : https://daniilkiselev97.github.io/portfolio
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