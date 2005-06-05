iLight2d

Павел iLight2d

 
19 лет
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Качественная вёрстка. Адаптив, БЭМ, FlexBox, HTML, CSS, JavaScript, Django

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Отзывы заказчиков

guest_16692103709793
2 года в сервисе
Был
3 месяца назад
$15
10 баллов
2 года назад
Сверстать главную страницу сайта на флексах без бутстрапа
BootstrapFigma
Работа сделана, быстро и качественно, рекомендую.
Отличный заказчик, понятное тз, рекомендую
Ответный отзыв
HTML-верстка
1 отзыв
$1/час
от $5от 2 часов
нет рейтинга