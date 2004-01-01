Devers

Дмитрий Devers

 
19 летУкраина/Одесса
2 года на фриланс-бирже
Был
2 месяца назад

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  • HTML,

  • CSS

  • SCSS

  • JavaScript

  • TypeScript

  • Flexbox

  • Grid

  • Методология БЭМ

  • Адаптивная & отзывчивая верстка.

Для связи:

  • Telegram - @DefaultNo

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JavascriptTypeScriptHTMLCSSSCSS
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$40
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
1
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Отзывы заказчиков
Timurcoz
36 летУкраина
2 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
$40
10 баллов
год назад
HTML верстка лендинга с каталогом товаров и корзиной по макету в Figma
Хороший верстальщик, знает свое дело
Хороший заказчик, понятное задание, все необходимое для работы предоставляется. Рекомендую к сотрудничеству!
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