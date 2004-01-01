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Методология БЭМ
Адаптивная & отзывчивая верстка.
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$40
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
—
нет постоянных заказчиков
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безопасных платежей
Портфолио
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- Адаптивная верстка. Магазин мёда "DreamHoney"48 просмотров
- Адаптивная верстка. Веб-сайт обучения "Studly"18 просмотров
- Адаптивная верстка. Веб-сайт "Arbitrend"30 просмотров
- Адаптивная верстка. Веб-сайт "Tridex"20 просмотров
- Адаптивная верстка. Интернет-магазин "TuoTown"43 просмотра
- Адаптивная верстка. Веб-сайт "MemeWars"15 просмотров
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- Адаптивная верстка. Landing page "Speak"41 просмотр
Отзывы заказчиков
$40
10 баллов
год назад
Хороший верстальщик, знает свое дело
Ответный отзыв
Хороший заказчик, понятное задание, все необходимое для работы предоставляется. Рекомендую к сотрудничеству!