Сверстать дизайн лендинга + поставить сайт на хостинг

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт45 заявок693 просмотра

Нужно сверстать дизайн лендинга и поставить на хостинг сайт

Если устроит цена - отпишу в лс на сайте

3 года назад
Modarius
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Рустам
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Данило
 
21 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Ярослав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Максим
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
месяц назад
5 отзывов
3 года назад
Арина
 
22 года
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Костя
 
22 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Антон
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Виталий
 
23 года
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Владислав
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
В'ячеслав
 
36 лет
3 года в сервисе
Был
6 месяцев назад
3 года назад
Никита
 
22 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Станислав
 
42 года
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
3 года назад
Андрей
 
22 года
3 года в сервисе
Был
месяц назад
2 отзыва
3 года назад
Дмитрий
 
28 лет
4 года в сервисе
Был
8 месяцев назад
1 отзыв
3 года назад
Анатолій
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Юрій
 
37 лет
3 года в сервисе
Был
год назад
3 года назад
Иван
 
22 года
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Олег
 
39 лет
12 лет в сервисе
Был
месяц назад
161 отзыв
3 года назад
Уланбек
 
33 года
7 лет в сервисе
Был
12 часов назад
63 отзыва
3 года назад
ТОП-10
HTML-верстка
Евгений
 
35 лет
6 лет в сервисе
Был
6 часов назад
27 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад
Олег
 
29 лет
6 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов(-1)
3 года назад
Владислав
 
31 год
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Максим
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва
3 года назад
Роман
 
22 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Руслан
 
27 лет
9 лет в сервисе
Был
месяц назад
60 отзывов
3 года назад
Виталий
 
32 года
9 лет в сервисе
Был
2 дня назад
120 отзывов
3 года назад
Роберт
 
20 лет
3 года в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
Александр
 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
15 часов назад
287 отзывов
3 года назад
Николай
 
24 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Янг
 
24 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Алдияр
 
23 года
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Василий
 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Артём
 
32 года
8 лет в сервисе
Был
7 часов назад
168 отзывов
3 года назад
Лучший HTML-верстальщик марта
ТОП-5
HTML-верстка
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
14 часов назад
1 отзыв
3 года назад
Гиоргии
 
34 года
4 года в сервисе
Был
21 день назад
20 отзывов
3 года назад
Владислав
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
21 год
3 года в сервисе
Был
5 часов назад
29 отзывов
3 года назад
Владимир
 
33 года
4 года в сервисе
Был
2 года назад
1 отзыв
3 года назад
Александр
 
19 лет
4 года в сервисе
Был
10 месяцев назад
13 отзывов
3 года назад
Александр
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
4 отзыва
3 года назад
Борис
 
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
19 отзывов
3 года назад
Александр
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
59 отзывов
3 года назад
Миша
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
20 отзывов(-2)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Адаптивная верстка сайта

    Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    3 года назад

  • Внести правки в 2 лендинга

    Требуется разработчик для внесения правок в 2 лендинга согласно техническому заданию. Необходимо знание HTML, CSS, JS. Ознакомьтесь с ТЗ и укажите стоимость и сроки выполнения работы. Оплата возможна в usdt/btc.

    CSSHTMLJavaScript
    HTML-верстка15 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Создать страницу сайта

    $5

    Требуется создать страницу сайта, используя представленную HTML-верстку и техническое задание. Основное внимание уделить точности выполнения и соответствию оригинальному дизайну.

    HTML-верстка25 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Скопировать страницы сайта, на выходе - рабочий статический хтмл

    $50

    Необходимо скопировать 3 страницы текущего сайта на 4 языках и подготовить их в формате статического HTML. Задача включает в себя удаление ненужного контента. Первые страницы должны быть сданы до 3 сентября, весь проект — до 8 сентября. Оплата возможна по факту выполнения или безналичным расчетом.

    HTML-верстка1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доверстать страницу

    Требуется выполнить верстку внутренней страницы на основе уже готовой главной. Бюджет составляет 600 грн, оплата осуществляется по факту выполнения работы. Необходим опыт в HTML-верстке.

    HTML-верстка14 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сверстать газетные полосы

    Необходимо сверстать газетные полосы по предоставленному образцу с использованием HTML. Все файлы для работы прикреплены. Ожидается точное соблюдение дизайна и структуры.

    HTML-верстка9 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Исправить тему оформления Magento 2.3

    Необходимо провести анализ и исправить визуальные ошибки в теме оформления Magento 2.3. Требуется составить список проблем, таких как сливающиеся цвета и налезающие надписи. Проверка должна охватывать главную страницу, каталог, доставку, FAQ, регистрацию/вход, поиск, корзину и оформление заказа с учетом responsive дизайна для десктопа и мобильных устройств. Также приветствуются идеи по улучшению.

    Magento
    HTML-верстка1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Адаптивно сверстать сайт

    Требуется адаптивная верстка сайта с использованием HTML. Все подробности будут предоставлены подходящим кандидатам. Ожидается качественное выполнение работы с учетом различных устройств.

    HTML-верстка93 заявки
    Закрыт
    3 года назад