Верстальщик

Я верстаю сайти вже 3 роки. Маю гарний досвід і знання.

Чому саме я?

Низькі ціни

Малі терміни

Лаконічний, оптимізований код

Незкінченна кількість правок

Список послуг, які я надаю:

Адаптивна, функціональна верстка веб-сайтів по макету

Редагування, копіювання сайтів та сторінок

Створення лендінгів, сайтів-резюме тощо

Функціональна верстка інтернет магазинів

Список технологій, які я використовую: