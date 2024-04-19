Верстальщик
Я верстаю сайти вже 3 роки. Маю гарний досвід і знання.
Чому саме я?
Низькі ціни
Малі терміни
Лаконічний, оптимізований код
Незкінченна кількість правок
Список послуг, які я надаю:
Адаптивна, функціональна верстка веб-сайтів по макету
Редагування, копіювання сайтів та сторінок
Створення лендінгів, сайтів-резюме тощо
Функціональна верстка інтернет магазинів
Список технологій, які я використовую:
HTML5, CSS3
Native JavaScript
Bootstrap
SCSS, SASS
BEM Methodology
Портфолио
- Шаблон секції товарівнет просмотров
- Bakery Templateнет просмотров
- Workout templateнет просмотров
- XBodyнет просмотров
HTML-верстка
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$5/час
от $10от 1 дня
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