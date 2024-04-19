khos_streks

Костя khos_streks

 
22 года
3 года на фриланс-бирже
Был
год назад
Верстальщик

Я верстаю сайти вже 3 роки. Маю гарний досвід і знання.

Чому саме я?

  • Низькі ціни

  • Малі терміни

  • Лаконічний, оптимізований код

  • Незкінченна кількість правок

Список послуг, які я надаю:

  • Адаптивна, функціональна верстка веб-сайтів по макету

  • Редагування, копіювання сайтів та сторінок

  • Створення лендінгів, сайтів-резюме тощо

  • Функціональна верстка інтернет магазинів

Список технологій, які я використовую:

  • HTML5, CSS3

  • Native JavaScript

  • Bootstrap

  • SCSS, SASS

  • BEM Methodology

Портфолио

HTML-верстка
нет отзывов
$5/час
от $10от 1 дня
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