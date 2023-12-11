Vitaliy2104

Адаптивная верстка ваших сайтов за приятную цену и краткие сроки.

Занимаюсь версткой сайтов на HTML и CSS.

Работаю с:

1)Parallax;

2)Вставки видео(Vide.js);

3)Анимации,(Animate.css, Wow);

4)Слайдеры(slick-slider, Fotorama);

5)CMS(WordPress);

6)Интеграция google карты;

И многое другое.

При необходимости как я уже написал ранее могу натянуть верстку на движок и выложить на ваш хостинг. Наличие работ-проектов показать как таковых не могу, так как они находятся под NDA. Но сделаю ваш проект качественно и в краткие сроки, так как время клиента для меня в приоритете. Много болтать не буду, так как привык доказывать не словом, а делом. Буду рад сотрудничеству.

Сайт визитка:

https://vitaliydanilov-2002.github.io/portfolioo/ ;