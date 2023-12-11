Vitaliy2104

Виталий Данилов Vitaliy2104Vitaliy2104
21 годУкраина/Черкассы
2 года на фриланс-бирже
Был
21 день назад
Адаптивная верстка ваших сайтов за приятную цену и краткие сроки.
Занимаюсь версткой сайтов на HTML и CSS.
Работаю с:
1)Parallax;
2)Вставки видео(Vide.js);
3)Анимации,(Animate.css, Wow);
4)Слайдеры(slick-slider, Fotorama);
5)CMS(WordPress);
6)Интеграция google карты;
И многое другое.
При необходимости как я уже написал ранее могу натянуть верстку на движок и выложить на ваш хостинг. Наличие работ-проектов показать как таковых не могу, так как они находятся под NDA. Но сделаю ваш проект качественно и в краткие сроки, так как время клиента для меня в приоритете. Много болтать не буду, так как привык доказывать не словом, а делом. Буду рад сотрудничеству.
Сайт визитка: