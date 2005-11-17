Верстаю сайты с Адаптивностью и Кроссбраузерностью, использую Flex и Grid

Здравствуйте, меня зовут Матвей! Я обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги на фрилансе. Я делаю Профессионально и Качественно

Поддерживаю современные браузеры(старые не поддерживаю)

Связь со мной:

Телеграм: https://t.me/UmpreFire141

Ответственность:

Выполняю работу в срок

Работаю без предоплаты

Бесплатно исправлю свои ошибки допущенные при работе

Gulp + Webpack

SCSS

Figma

GIT

БЭМ

Emmet

Visual Studio Code

HTML5

CSS3

Bootstrap

JavaScript

TypeScript

Vue, Vuex, Vue Router

Адаптивность

Tailwind

CMS:

WordPress

СберБанк(5228600527312062)

Выходные:

Суббота

Воскресенье

Портфолио

https://www.weblancer.net/users/Mioop75/portfolio/