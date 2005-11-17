Mioop75

Матвей Mioop75

 
18 летРоссия/Новосибирск
3 года на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Верстаю сайты с Адаптивностью и Кроссбраузерностью, использую Flex и Grid

Здравствуйте, меня зовут Матвей! Я обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги на фрилансе. Я делаю Профессионально и Качественно

Поддерживаю современные браузеры(старые не поддерживаю)

Связь со мной:

Телеграм: https://t.me/UmpreFire141

Ответственность:

  • Выполняю работу в срок
  • Работаю без предоплаты
  • Бесплатно исправлю свои ошибки допущенные при работе
Использую при работе:

  • Gulp + Webpack
  • SCSS
  • Figma
  • GIT
  • БЭМ
  • Emmet
  • Visual Studio Code
Frontend:

  • HTML5
  • CSS3
  • Bootstrap
  • JavaScript
  • TypeScript
  • Vue, Vuex, Vue Router
  • Адаптивность
  • Tailwind

CMS:

  • WordPress
Оплата:
  • СберБанк(5228600527312062)

Выходные:

  • Суббота
  • Воскресенье

Портфолио

:

https://www.weblancer.net/users/Mioop75/portfolio/

JavascriptTypeScriptWordPressBootstrapFigma
недостаточно оценок
недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
нет принятых заявок
нет постоянных заказчиков
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Портфолио
Отзывы заказчиков
webpromouter
Алексей 
45 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
8 дней назад
$14
10 баллов
2 года назад
Внести правки в лединг
Рекомендую Матвея. Работа выполнена согласно ТЗ. Будем работать и дальше.
Отличный заказчик, дал понятное ТЗ. Рекомендую!
Ответный отзыв
ewwe
38 летГрузия
12 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$7
10 баллов
2 года назад
Требуется верстка сайта
Отлично сделал, да же более чем.
Все окей!
Ответный отзыв
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга