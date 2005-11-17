Верстаю сайты с Адаптивностью и Кроссбраузерностью, использую Flex и Grid
Здравствуйте, меня зовут Матвей! Я обучался, много практиковался и решил предоставлять свои услуги на фрилансе. Я делаю Профессионально и Качественно
Поддерживаю современные браузеры(старые не поддерживаю)
Связь со мной:
Телеграм: https://t.me/UmpreFire141
Ответственность:
- Выполняю работу в срок
- Работаю без предоплаты
- Бесплатно исправлю свои ошибки допущенные при работе
- Gulp + Webpack
- SCSS
- Figma
- GIT
- БЭМ
- Emmet
- Visual Studio Code
- HTML5
- CSS3
- Bootstrap
- JavaScript
- TypeScript
- Vue, Vuex, Vue Router
- Адаптивность
- Tailwind
CMS:
- WordPress
- СберБанк(5228600527312062)
Выходные:
- Суббота
- Воскресенье
Портфолио:
https://www.weblancer.net/users/Mioop75/portfolio/
Я против войны в Украине!
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недостаточно оценок
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недостаточно рекомендаций
$10
средняя цена заказа
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нет принятых заявок
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$14
10 баллов
2 года назад
Рекомендую Матвея. Работа выполнена согласно ТЗ. Будем работать и дальше.
Ответный отзыв
Отличный заказчик, дал понятное ТЗ. Рекомендую!
$7
10 баллов
2 года назад
Отлично сделал, да же более чем.
Ответный отзыв
Все окей!
HTML-верстка
2 отзыва
$10/час
от $50от 3 дней
нет рейтинга