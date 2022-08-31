Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.
Натянуть верстку.
Всем привет! Есть задача по натяжке готовой верстки, верстка на флексах, натянуть нужно будет под вордпресс + вукомерс, либо предложить свой вариант.
На выходе должен быть рабочий сайт, по возможности без костылей.
Если нужно будет что-то допилить, пишите сразу. Жду предложений от исполнителей, которые готовы работать, если вас не устраивает цена - просьба не тратить время. В дальнейшем нужны люди для бекенда, кто готов сотрудничать на постоянке.
Вижу бюджет за данную работу 200-250$, если вы не согласны, обоснованные цены могут быть приняты.
Спасибо!
Функционал можно оценить тут: https://www.figma.com/file/I2XJtNJKiHuWieJzpqkjLh/%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1
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