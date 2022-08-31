Всем привет! Есть задача по натяжке готовой верстки, верстка на флексах, натянуть нужно будет под вордпресс + вукомерс, либо предложить свой вариант.

На выходе должен быть рабочий сайт, по возможности без костылей.

Если нужно будет что-то допилить, пишите сразу. Жду предложений от исполнителей, которые готовы работать, если вас не устраивает цена - просьба не тратить время. В дальнейшем нужны люди для бекенда, кто готов сотрудничать на постоянке.

Вижу бюджет за данную работу 200-250$, если вы не согласны, обоснованные цены могут быть приняты.

Спасибо!

Функционал можно оценить тут: https://www.figma.com/file/I2XJtNJKiHuWieJzpqkjLh/%D1%82%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D0%B8-%D1%81%D0%B0%D0%B8%CC%86%D1%82-(Copy)?node-id=0%3A1