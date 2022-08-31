Сверстать по макетам figma

  1. Биржа фриланса
  2. HTML-верстка
Закрыт39 заявок1198 просмотров

Всем привет.

Нужно сверстать согласно макетам, чтоб работали кнопки и формы.

Макеты прикладываю

https://www.figma.com/file/07RhHeOjmpTLelXFosb7Vu/Cosmos-ATOM?node-id=0%3A1

FigmaNode.js
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newaitix
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