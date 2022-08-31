Требуется адаптивная верстка простых макетов сайта. Все необходимые материалы и техническое задание предоставлены в приложении. Бюджет на выполнение работы составляет 2000 грн с оплатой по факту.
Сверстать по макетам figma
Всем привет.
Нужно сверстать согласно макетам, чтоб работали кнопки и формы.
Макеты прикладываю
https://www.figma.com/file/07RhHeOjmpTLelXFosb7Vu/Cosmos-ATOM?node-id=0%3A1
Заявки фрилансеров
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