HTML5 CSS3+MCSS JAVASCRIPT FIGMA - ПИШУ АДАПТИВНЫЕ САЙТЫ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Я молодой фрилансер!

Занимаюсь веб-разработкой, пишу сайты быстро и качественно, делая адаптив под все виды устройств :)

Постоянно развиваюсь в этом деле и слежу за новыми технологиями ;)

Всегда рад прийти на помощь! Обращайтесь...:)

﻿

Мои навыки:

HTML5

CSS3 + MCSS

BOOTSTRAP5

JavaScript / ES5, ES6

DOM / BOM

SCSS / SASS

Webfonts

Figma

Строго придерживаюсь семантической вёрстке

Где я есть?

﻿INSTAGRAM: https://instagram.com/rashaprogramming?igshid=YmMyMTA2M2Y=

﻿TELEGRAM: https://t.me/rashaprogramming

 Всем хорошего дня