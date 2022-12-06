rashaprogramming

Абдурашид Шермухамедов rashaprogramming

 
23 годаУзбекистан/Ташкент
2 года на фриланс-бирже
Был
4 месяца назад
HTML5 CSS3+MCSS JAVASCRIPT FIGMA - ПИШУ АДАПТИВНЫЕ САЙТЫ БЫСТРО И КАЧЕСТВЕННО

Я молодой фрилансер!

Занимаюсь веб-разработкой, пишу сайты быстро и качественно, делая адаптив под все виды устройств :)

Постоянно развиваюсь в этом деле и слежу за новыми технологиями ;)

Всегда рад прийти на помощь! Обращайтесь...:)

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Мои навыки:

  • HTML5
  • CSS3 + MCSS
  • BOOTSTRAP5
  • JavaScript / ES5, ES6
  • DOM / BOM
  • SCSS / SASS
  • Webfonts
  • Figma
  • Строго придерживаюсь семантической вёрстке
Также использую стиль написания кода MCSS (для стилизации сайта CSS)

Где я есть?

﻿INSTAGRAM: https://instagram.com/rashaprogramming?igshid=YmMyMTA2M2Y=

﻿TELEGRAM: https://t.me/rashaprogramming

 Всем хорошего дня

JavascriptCSSFigmaSCSSSASS
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