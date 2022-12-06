Всем привет! Ищу Junior/Middle Back-end разработчика в крупный проект! Подробности в переписке!
Веб-программирование20 заявок
Закрыт
год назад
Я молодой фрилансер!
Занимаюсь веб-разработкой, пишу сайты быстро и качественно, делая адаптив под все виды устройств :)
Постоянно развиваюсь в этом деле и слежу за новыми технологиями ;)
Всегда рад прийти на помощь! Обращайтесь...:)
Где я есть?
INSTAGRAM: https://instagram.com/rashaprogramming?igshid=YmMyMTA2M2Y=
TELEGRAM: https://t.me/rashaprogramming
Всем хорошего дня
Всем привет! Ищу Junior/Middle Back-end разработчика в крупный проект! Подробности в переписке!