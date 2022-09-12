Кто я без своего костюма
⭐ Разработчик ПО с высшим специальным образованием
⭐ 10+ лет веб-разработки
⭐ Опыт работы в команде и соло
Что я умею
Разработка серверной части для сайтов и мобильных приложений
Интеграция с другими сайтами и поставщиками данных - Facebook, Google
Frontend-разработка - одностраничные сайты, дашборды, SPA различной степени сложности
Автоматизация тестирования сайтов
Pixel-perfect верстка по макетам Figma
Чем я отличаюсь от остальных
👉 Сам выбираю проекты, над которыми мне интересно будет работать
👉 Многие проекты поддерживаю по несколько лет. Поэтому сделал и забыл - не про меня.
👉 К вашим проектам отношусь как к своим собственным