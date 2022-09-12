Кто я без своего костюма 

⭐ Разработчик ПО с высшим специальным образованием

⭐ 10+ лет веб-разработки

⭐ Опыт работы в команде и соло

Что я умею

 Разработка серверной части для сайтов и мобильных приложений

 Интеграция с другими сайтами и поставщиками данных - Facebook, Google

 Frontend-разработка - одностраничные сайты, дашборды, SPA различной степени сложности

 Автоматизация тестирования сайтов

 Pixel-perfect верстка по макетам Figma

Чем я отличаюсь от остальных

👉 Сам выбираю проекты, над которыми мне интересно будет работать

👉 Многие проекты поддерживаю по несколько лет. Поэтому сделал и забыл - не про меня.

👉 К вашим проектам отношусь как к своим собственным