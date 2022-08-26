Streetrules

Юра Streetrules

 
28 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
6 месяцев назад
Качественная адаптивная вёрстка сайтов, чистый код, соблюдение поставленных сроков. Кроссбраузерность, БЭМ, Flexbox. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.

Почему я? Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на работу. В течение недели после сдачи работы я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Ответственность:

- готов приступить сразу

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- не беру предоплату

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma

- Адаптивность

- CSS3\JS анимация

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, Flexbox, БЭМ.

Моя верстка легко интегрируется в любую CMS:

WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.

Связь:

...
средняя оценка
...
процент рекомендаций
...
рейтинг фрилансера
Для подсчета статистики необходимо не менее 5 отзывов за год
0 из 5

Портфолио

Отзывы заказчиков

Hirdon
Марія 
25 лет
3 года в сервисе
Была
3 года назад
$10
10 баллов
3 года назад
Створити сайт
Figma
Робота виконана вчасно та навіть швидше запланованого терміну, Юрій завжди був на зв'язку, всі правки та побажання були виконані швидко. Дуже сподобалась робота, з задоволенням звернусь ще раз і всім рекомендую.
Хороший заказчик, с удовольствием буду работать ещё!)
Ответный отзыв