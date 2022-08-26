Качественная адаптивная вёрстка сайтов, чистый код, соблюдение поставленных сроков. Кроссбраузерность, БЭМ, Flexbox. HTML5, CSS3, JavaScript, jQuery.
Почему я? Работая со мной вы экономите:
- Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
- Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе своего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
- Нервы. Если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Ответственность:
- готов приступить сразу
- всегда довожу дело до конца
- не нарушаю сроков
- не беру предоплату
- всегда на связи
Род занятий:
- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.
- Верстаю из PSD, Figma
- Адаптивность
- CSS3\JS анимация
Технологии:
- HTML (HTML5), CSS (CSS3), JavaScript, jQuery, Flexbox, БЭМ.
Моя верстка легко интегрируется в любую CMS:
WordPress, Joomla, Bitrix, PrestaShop, OpenCart и так далее.
Связь:
- E-mail: [email protected]
- Телеграм: streetrules96
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Портфолио
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Отзывы заказчиков
$10
10 баллов
3 года назад
Figma
Робота виконана вчасно та навіть швидше запланованого терміну, Юрій завжди був на зв'язку, всі правки та побажання були виконані швидко. Дуже сподобалась робота, з задоволенням звернусь ще раз і всім рекомендую.
Ответный отзыв
Хороший заказчик, с удовольствием буду работать ещё!)