wdalexandr

Александр wdalexandr

 
26 лет
5 лет на фриланс-бирже
Был
3 месяца назад
Только качественно и в срок - вёрстка сайтов с чистым кроссбраузерным валидным кодом. БЭМ, SCSS, CSS3\HTML5, Чистый JavaScript, Ajax.

Работая со мной вы экономите:

  • Деньги. Качественно разрабатываю адаптивную верстку на основе макетов для ПК, что существенно экономит Ваш бюджет и не требует заказа дополнительных макетов дизайна.
  • Время на написание технического задания. Уверен, в ТЗ всего не учтёшь, поэтому я сам, на основе 2-летнего опыта, прогнозирую логику работы того или иного элемента верстки. Минимум вопросов, максимум результата.
  • Нервы. Просьбы пожелания и доработки не структурного характера уже включены в стоимость работ! Так что если вы пропустили ряд мелочей в дизайне они будут внесены в верстку по Вашей просьбе без лишних споров и дополнительных затрат!
Гарантия на верстку. В течение недели после передачи архива с готовой версткой я бесплатно и сразу исправляю свои ошибки которые могли быть пропущены при приеме работы и замечены позже.

Со мной удобно работать и мне важно что бы клиент остался доволен!

Связь:

  • Телеграм: @onlinewd
Ответственность:

- готов приступить уже

- всегда довожу дело до конца

- не нарушаю сроков

- даю консультации по макету

- не беру предоплату*

- всегда на связи

Род занятий:

- Вёрстка кроссбраузерная, валидная, адаптивная. Только чистый и понятный код.

- Верстаю из PSD, Figma, Adobe XD

- Адаптивность, отзывчивость (responsive), резина

- CSS3\JS анимация сайтов.

- Профессиональное обслуживание, наполнение, поддержка сайтов и интернет-магазинов.

Технологии:

- HTML (HTML5), CSS (CSS3), jQuery, SCSS, Flexbox, БЭМ.

Дополнительные знания:

- Ajax, PHP, GSAP, Three.js( Junior )

CMS:

- MODX Revolution

Моя верстка легко интегрируется в любую систему управления контентом:

WordPress, MODX, Bitrix, Joomla и т.д.

* окончательное решение по предоплате принимается при общении с заказчиком

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Отзывы заказчиков

georgygod
Георгий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад
$350
10 баллов
3 года назад
Сверстать и поставить сайт на MODX
MODX
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
kapans1111
Артём 
24 года
5 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 отзывов(-3)
$150
2 балла
3 года назад
Доработки по вёрстке
Есть анонимус код в коде который убивает всё Работа не сделана
Не платит за работу, просто пропадает со связи.
Ответный отзыв