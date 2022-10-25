Здравствуйте! Необходимо сделать адаптивную верстку и поставить сайт на модх. Настроить все блоки и формы. В задание прикреплен макет главной страницы. Ссылку на весь макет вышлю в переписке с предварительным исполнителем. От вас ссылки на ваши работы по верстке и МОДХ