Сверстать и поставить сайт на MODX

$350
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен2 заявки269 просмотров

Здравствуйте! Необходимо сделать адаптивную верстку и поставить сайт на модх. Настроить все блоки и формы. В задание прикреплен макет главной страницы. Ссылку на весь макет вышлю в переписке с предварительным исполнителем. От вас ссылки на ваши работы по верстке и МОДХ

MODX
3 года назад
georgygod
Георгий 
43 года
13 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

wdalexandr
Александр 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад
$350
7 дней
Escrow
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!

Заявки фрилансеров

Детюков
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
wdalexandr
Александр 
26 лет
5 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
3 года назад