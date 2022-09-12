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Закрыт1 заявка1035 просмотров

Сайт umno.by на wordpress

1)301 редиректы

2)sitemap

3)Ошибки в коде

4)Скорость загрузки

5)Заголовки вне текста и лишние теги

6)Структурированные данные

выжимка по правкам во вложении

WordPress
3 года назад
kasperovsky
37 лет
10 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад

Заявки фрилансеров

Павлов
 
29 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
2 отзыва
3 года назад