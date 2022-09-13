Есть готовая верстка сайта: Главная страница, старница новостей, страница для каждого товара. Все сделано просто без каких-то супер анимаций. Нужно перенести эту верстку на modx. Рассмотрю и другие cms. Если получится быстро сделать.

Что необходимо:

- На сайте есть карточки товаров, нужна возможность добавления этих карточек из админки: текст, фото, цена, вес. А также у каждой карточки есть своя страничка, нуууу очень примитивная: заголовок сверху, слева слайдер на slick-js справа текст. (Никакой корзины для покупателя не нужно)

- добавление отзывов на сайт через админку

- добавление новостей (новости реализованы как страница из постов, у каждой новости нет отдельной страницы, сам блок на всей ленте и есть новость, у новости есть одна фотка)

- есть еще блок, что-то типа "О нас" - его тоже нужно чтобы была возможность редактировать в о нас