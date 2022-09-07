Требуются работы на сайте WordPress, включая верстку. Необходимо предоставить техническое задание и сроки выполнения. Если верстка невозможна, подключим специалиста. ТЗ прикреплено.
Нужно внести правки по сайту
Кратко:
1. настроить редиректы
2. внедрить микроразметку в шаблон хлебных крочек
3. сделать правки в форме обратной связи
Админка modx
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