Работы на сайте WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт9 заявок992 просмотра

Здравствуйте.

Есть работы на сайте ВордПресс, ТЗ в приложении.

Некоторые работы включают в себя верстку. Если вы сможете ее сделать - ок, пришлем макеты.

Если нет - мы подключим верстальщика.

От вас сразу ТЗ и сроки.

Спасибо.

WordPress
3 года назад
TerraZet
Анна 
42 года
15 лет в сервисе
Была
месяц назад

Заявки фрилансеров

Александр
 
27 лет
7 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Султан
 
21 год
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Наира
 
38 лет
3 года в сервисе
Была
2 года назад
3 года назад
Дмитрий
 
22 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Артём
 
26 лет
3 года в сервисе
Был
5 месяцев назад
6 отзывов
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
онлайн
7 отзывов
3 года назад
Кузьма
 
45 лет
11 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад
62 отзыва(-1)
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Сергей
 
27 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Доработка сайта на wordpress

    Необходимо доработать сайт на WordPress с использованием Elementor. Добавить в футер флажки для переключения между английским и турецким языками. При нажатии на флажок должен загружаться соответствующий контент и меню. Созданы меню на двух языках, требуется исправить загрузку меню при переключении языка.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Разработать логотип для Bitrix

    Необходимо разработать логотип для платформы Bitrix в стиле флат. Также требуется установить логотип на систему управления Bitrix. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям бренда.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Правки на Symphony

    Требуются правки на сайте, созданном на платформе Symphony. Задача включает в себя внесение изменений и улучшений. Более подробная информация будет предоставлена в личном общении.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Удалить ошибку в modx сайт

    Требуется исправить код на сайте, работающем на MODX, для улучшения скорости загрузки. Необходимо устранить ошибки и оптимизировать производительность сайта. Ждем профессионалов, знакомых с MODX.

    MODX
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Простые корректировки на сайте с CMS Битрикс (1с Bitrix)

    $2

    Необходимо отключить окно онлайн чата Битрикс24 на сайте, работающем на CMS 1с Bitrix, без доступа к Битрикс24. Важно сохранить работоспособность остальных функций сайта. Ожидается адекватная оценка стоимости выполнения задачи.

    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт на WordPress

    Требуется исправить ряд ошибок и доработать существующий сайт на WordPress. Необходимы навыки работы с системами управления контентом (CMS) для качественного выполнения задачи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)10 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на ВордПресс

    Требуются правки на сайте WordPress: необходимо добавить раздел Блог и вывести посты в отдельную категорию. Информация для исполнителя из Украины будет предоставлена отдельно.

    WordPress
    Системы управления (CMS)6 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки Wordpress + Elementor

    $4

    Требуется внести правки и доработать несколько блоков на сайте, созданном на платформе Wordpress с использованием Elementor Pro. Ожидается добавление новых элементов и улучшение визуального представления.

    ElementorWordPress
    Системы управления (CMS)3 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Наповненя сайту на WP

    Необхідно наповнити сайт на WordPress контентом, включаючи фото, іконки, текст та посилання. Важливо мати середній рівень знань WP, виконувати завдання чітко за планом та бути на зв'язку в робочий час. Досвід в WordPress обов'язковий.

    WordPress
    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад