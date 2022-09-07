Работы на сайте WordPress

Здравствуйте.

Есть работы на сайте ВордПресс, ТЗ в приложении.

Некоторые работы включают в себя верстку. Если вы сможете ее сделать - ок, пришлем макеты.

Если нет - мы подключим верстальщика.

От вас сразу ТЗ и сроки.

Спасибо.