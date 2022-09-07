Доработка сайта на wordpress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт5 заявок941 просмотр

Сайт написан на wordpress + elemetor. Сайт планируется быть на двух языках.

Есть отдельные страницы и меню на английском и турецком.

Необходимо добавить в футер 2 флажка (турецкий и английский), так же при нажатии английского значка шла загрузка определенной страницы + загрузка меню в футере на английском.

Было создано 2 меню на 2-х языках.

У меня не получилось заставить загружаться меню на английском при нажатии на значок языка.

WordPress
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guest_1662633144815
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