Сайт написан на wordpress + elemetor. Сайт планируется быть на двух языках.

Есть отдельные страницы и меню на английском и турецком.

Необходимо добавить в футер 2 флажка (турецкий и английский), так же при нажатии английского значка шла загрузка определенной страницы + загрузка меню в футере на английском.

Было создано 2 меню на 2-х языках.

У меня не получилось заставить загружаться меню на английском при нажатии на значок языка.