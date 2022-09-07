Необходимо разработать логотип для платформы Bitrix в стиле флат. Также требуется установить логотип на систему управления Bitrix. Ожидается современный и привлекательный дизайн, соответствующий требованиям бренда.
Доработка сайта на wordpress
Сайт написан на wordpress + elemetor. Сайт планируется быть на двух языках.
Есть отдельные страницы и меню на английском и турецком.
Необходимо добавить в футер 2 флажка (турецкий и английский), так же при нажатии английского значка шла загрузка определенной страницы + загрузка меню в футере на английском.
Было создано 2 меню на 2-х языках.
У меня не получилось заставить загружаться меню на английском при нажатии на значок языка.
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