Простые корректировки на сайте с CMS Битрикс (1с Bitrix)

$2
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки298 просмотров

Задача на 5-10 минут.

На сайте под управлением CMS 1с Bitrix выведено окно онлайн чата от Битрикс24.

Доступа к Битрикс24 сейчас нет - отсюда и нет возможности отключить окно онлайн чата.

В коде шаблона есть элемент (функция может быть это называется), который вставляет код онлайн чата, но он же и ещё какие то данные вставляет, как минимум счётчик яндекса и ещё что то.

Задача: надо как то правильно убрать онлайн чат от битрикс24, так чтобы остальной функционал остался работать.

Надеюсь на вашу адекватную оценку стоимости данной задачи.

Благодарю

3 года назад
sergeypolik
Сергей 
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