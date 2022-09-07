Задача на 5-10 минут.

На сайте под управлением CMS 1с Bitrix выведено окно онлайн чата от Битрикс24.

Доступа к Битрикс24 сейчас нет - отсюда и нет возможности отключить окно онлайн чата.

В коде шаблона есть элемент (функция может быть это называется), который вставляет код онлайн чата, но он же и ещё какие то данные вставляет, как минимум счётчик яндекса и ещё что то.

Задача: надо как то правильно убрать онлайн чат от битрикс24, так чтобы остальной функционал остался работать.

Надеюсь на вашу адекватную оценку стоимости данной задачи.

Благодарю