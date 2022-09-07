Необходимо проверить все ссылки в шаблонном файле OpenCart на работоспособность. Убедитесь, что каждая ссылка корректна и ведет на нужные ресурсы. Задача требует внимательности и точности при тестировании.
Простые корректировки на сайте с CMS Битрикс (1с Bitrix)
Задача на 5-10 минут.
На сайте под управлением CMS 1с Bitrix выведено окно онлайн чата от Битрикс24.
Доступа к Битрикс24 сейчас нет - отсюда и нет возможности отключить окно онлайн чата.
В коде шаблона есть элемент (функция может быть это называется), который вставляет код онлайн чата, но он же и ещё какие то данные вставляет, как минимум счётчик яндекса и ещё что то.
Задача: надо как то правильно убрать онлайн чат от битрикс24, так чтобы остальной функционал остался работать.
Надеюсь на вашу адекватную оценку стоимости данной задачи.
Благодарю
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