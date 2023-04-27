Доработки сайта на битрикс

Сайт new.romashka56.ru

1. Поправить верстку на главной там где о нас (разной высоты блоки, воригинальной верстке все норм)

2. Поправить вечёрку на главной там где девочка (в мобильной версии на айфоне какието лаги)

3. Перевести все фото в webp так чтобы при загрузке новых фото они сразу отображались в webp, ну и чтобы не конвертировались каждый раз, а толк о один раз при загрузке

4. Подключись все Формы заявок на WhatsApp (пример клиент при заполнении заявки переходить в мессенджер с заполненными строками "Здравствуйте меня зовут Светлана хочу подробнее узнать о празднике")

5. Подключись все ссылки с переходом на WhatsApp (примерно так же как в П.4 только с разными текстами в разных вариациях

6. Подключить все ссылки "посмотреть все программы и т д" на WhatsApp на главной (желтые)

7. Сделать шаблон внутренней (только внутреннюю, шаблон списка программ оставляем как есть) карточки программы аниматоры, по шаблону шоу программы

8. Настроить фильтры на странице аниматоры

9. Страница шоу программы Белая полоса в моб версии поправить поправить

10. Настроить чтоб все видео включались (с сервера нашего, (не ссылка ютуб а с файла mp4 например)