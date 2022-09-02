Требуется специалист для доработки существующего сайта на платформе WordPress. Необходимы знания систем управления контентом (CMS) и опыт работы с WordPress. Подробности будут предоставлены кандидатам.
Доработка сайта на WordPress
Есть купленный и установленный шаблон на WP.
Необходимо доработать несколько разделов.
Есть макеты (в фигме), нужно сверстать и запрограммировать.
Вкратце задача:
- небольшие изменения по верстке (добавить в шапку переключатель языков)
- добавление мультиязычности
- регистрация, авторизация пользователей (с загрузкой фотографии в профиль, в возможностью обрезки и ресайза)
- личный кабинет с возможностью изменения данных при регистрации (и загрузки новой фотографии)
- разработка собственного плагина для заполнения раздела (общая суть - наполнение разделов и подразделов)
- ведение рейтинга пользователей
Детальное ТЗ предоставлю.
Оплата поэтапная.
Ввиду невозможности перевода денег на Украину, рассматриваю только специалистов из РФ и Белоруссии.
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