Доработка сайта на wordpress

Есть купленный и установленный шаблон на WP.

Необходимо доработать несколько разделов.

Есть макеты (в фигме), нужно сверстать и запрограммировать.

Вкратце задача:

небольшие изменения по верстке (добавить в шапку переключатель языков)

добавление мультиязычности

регистрация, авторизация пользователей (с загрузкой фотографии в профиль, в возможностью обрезки и ресайза)

личный кабинет с возможностью изменения данных при регистрации (и загрузки новой фотографии)

разработка собственного плагина для заполнения раздела (общая суть - наполнение разделов и подразделов)

ведение рейтинга пользователей

Большая просьба - только для реальных специалистов по WP, не новичков!

Детальное ТЗ предоставлю.

Оплата поэтапная.

Ввиду невозможности перевода денег на Украину, рассматриваю только специалистов из РФ и Белоруссии.