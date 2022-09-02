Доработка сайта на WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1585 просмотров

Есть купленный и установленный шаблон на WP.

Необходимо доработать несколько разделов.

Есть макеты (в фигме), нужно сверстать и запрограммировать.

Вкратце задача:

  • небольшие изменения по верстке (добавить в шапку переключатель языков)
  • добавление мультиязычности
  • регистрация, авторизация пользователей (с загрузкой фотографии в профиль, в возможностью обрезки и ресайза)
  • личный кабинет с возможностью изменения данных при регистрации (и загрузки новой фотографии)
  • разработка собственного плагина для заполнения раздела (общая суть - наполнение разделов и подразделов)
  • ведение рейтинга пользователей
Большая просьба - только для реальных специалистов по WP, не новичков!

Детальное ТЗ предоставлю.

Оплата поэтапная.

Ввиду невозможности перевода денег на Украину, рассматриваю только специалистов из РФ и Белоруссии.

FigmaWordPress
3 года назад
siteguru
Сергей 
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