Небольшие правки на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки210 просмотров

Добрый день!

Нужно внести правки на сайт в битрикс24.

Файл прилагаю

3 года назад
absolutdigital
Диджитал 
33 года
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Антон
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
3 года назад
Георгий
 
30 лет
6 лет в сервисе
Был
5 дней назад
7 отзывов
3 года назад

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