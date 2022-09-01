Доработки сайта на Bitrix

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт6 заявок300 просмотров

Есть сайт на Bitrix. Нужно сделать несколько доработок. ТЗ скину лично.

3 года назад
petruchap
Юрий 
33 года
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Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Вячеслав
 
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Георгий
 
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Евгений
 
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