Исправить мобильную верстку сайта WordPress

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1188 просмотров

Исправить мобильную верстку сайта на WordPress.

Оптимизировать размеры шрифтов на странице и размеры блоков (удобство использования сайта в телефоне и чтения текста).

Поправить ссылку linkedin (Скорее всего мы прописали его в настройках темы. Если поля нет и установлено хардкодно - сообщить об этом и заменить ссылку в коде).

Поменялся адрес офиса - поменять метку на карте гугл.

Добавить ссылку с иконкой вайбер, телега, цап к контактам.

WordPress
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