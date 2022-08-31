Исправить мобильную верстку сайта на WordPress.

Оптимизировать размеры шрифтов на странице и размеры блоков (удобство использования сайта в телефоне и чтения текста).

Поправить ссылку linkedin (Скорее всего мы прописали его в настройках темы. Если поля нет и установлено хардкодно - сообщить об этом и заменить ссылку в коде).

Поменялся адрес офиса - поменять метку на карте гугл.

Добавить ссылку с иконкой вайбер, телега, цап к контактам.