Требуется доработать сайт на Битрикс, ред.Бизнес. Работа заключается в выполнении списка задач, предоставленного заказчиком. Все работы будут проводиться исключительно на стороне сайта, взаимодействие с 1С осуществляется другими сотрудниками.
Исправить мобильную верстку сайта WordPress
Исправить мобильную верстку сайта на WordPress.
Оптимизировать размеры шрифтов на странице и размеры блоков (удобство использования сайта в телефоне и чтения текста).
Поправить ссылку linkedin (Скорее всего мы прописали его в настройках темы. Если поля нет и установлено хардкодно - сообщить об этом и заменить ссылку в коде).
Поменялся адрес офиса - поменять метку на карте гугл.
Добавить ссылку с иконкой вайбер, телега, цап к контактам.
Заявки фрилансеров
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