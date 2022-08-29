Доработка шаблона на MODX

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт3 заявки401 просмотр

https://armkebab.ru/ Это готовый шаблон.

Данный шаблон нужно установить и настроить под наше кафе, пока на данный момент нужно:

1. Поменять световую схему сайта на тёмную, у нас в основном все в тёмной стилистике оформлено.(например как тут darkpizza.sboxdemo.ru)

2. Доработать свойства товара, щас доступно по умолчанию вес в гр. надо ещё добавить в мл.

MODX
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aqs55
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