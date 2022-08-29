Требуется оптимизация сайта на OpenCart для удобства использования на смартфонах. Необходимо разработать уникальную 'шапку' для мобильной версии. Прилагаются скриншоты текущего состояния сайта для анализа.
Доработка шаблона на MODX
https://armkebab.ru/ Это готовый шаблон.
Данный шаблон нужно установить и настроить под наше кафе, пока на данный момент нужно:
1. Поменять световую схему сайта на тёмную, у нас в основном все в тёмной стилистике оформлено.(например как тут darkpizza.sboxdemo.ru)
2. Доработать свойства товара, щас доступно по умолчанию вес в гр. надо ещё добавить в мл.
Заявки фрилансеров
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