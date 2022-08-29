https://armkebab.ru/ Это готовый шаблон.

Данный шаблон нужно установить и настроить под наше кафе, пока на данный момент нужно:

1. Поменять световую схему сайта на тёмную, у нас в основном все в тёмной стилистике оформлено.(например как тут darkpizza.sboxdemo.ru)

2. Доработать свойства товара, щас доступно по умолчанию вес в гр. надо ещё добавить в мл.