Оптимизировать сайт OpenCart под мобильные устройства

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт4 заявки264 просмотра

Добрый день!

Необходимо оптимизировать сайт на OpenCart , что бы был удобен для смартфонов. В том числе, что бы была своя "шапка" для мобильных.  Как выглядит сейчас - скрины приложены к проекту.

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