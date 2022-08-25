Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Доработка CMS Unisite
На сайте необходимо разработать следующий функционал -
1. Добавить форму для загрузки документов (фото, картинки, сканы документов, несколько фото),
2.Данные из этой формы отправляются в админ панель и закрепляется за каждым пользователем.
3. Данные из фото документов должны отправиться на проверку модераторам
4. Если проверка пройдена, рядом с именем на сайте появляется синяя галочка и надпись что документы проверены, если проверка не пройдена, то пользователю отправляется письмо на почту и уведомление об необходимости добавить актуальную информацию.
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