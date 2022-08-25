Доработка CMS Unisite

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок118 просмотров

На сайте необходимо разработать следующий функционал -

1. Добавить форму для загрузки документов (фото, картинки, сканы документов, несколько фото),

2.Данные из этой формы отправляются в админ панель и закрепляется за каждым пользователем.

3. Данные из фото документов должны отправиться на проверку модераторам

4. Если проверка пройдена, рядом с именем на сайте появляется синяя галочка и надпись что документы проверены, если проверка не пройдена, то пользователю отправляется письмо на почту и уведомление об необходимости добавить актуальную информацию.

3 года назад
guest_16500521996371
3 года в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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