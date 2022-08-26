Требуется доработка сайта на платформе WP WooCommerce. Необходимо убрать товары со скидкой с страницы распродажи, настроить отображение вариативных товаров, улучшить поиск по сайту и внести изменения в меню. Также нужно добавить ярлыки на товары и внести другие правки для улучшения пользовательского опыта.