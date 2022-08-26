Доработки сайта на WP (WordPress)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт7 заявок1189 просмотров

Есть несколько проектов, по которым нужны доработки, мелкие в основном. Основные:

добавить новые блоки

поправить интервалы на страницах

Старые блоки местами косячат, настроить их работу (лезут куда не надо, шрифты скачут, наезжают друг на друга)

интегрировать и настроить ластмод 

постараться не сломать другие блоки

поправить ресайз картинок  

WordPress
3 года назад
W3Promo
Илья 
30 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Абдухолик
 
28 лет
3 года в сервисе
Был
2 года назад
3 года назад
Антон
 
31 год
4 года в сервисе
Был
2 года назад
8 отзывов
3 года назад
Артур
 
27 лет
6 лет в сервисе
Был
10 месяцев назад
3 года назад
Алексей
 
52 года
3 года в сервисе
Был
15 часов назад
1 отзыв
3 года назад
ТОП-5
Системы управления (CMS)
Борис
 
41 год
3 года в сервисе
Был
2 дня назад
19 отзывов
3 года назад
Павел
 
39 лет
3 года в сервисе
Был
3 года назад
1 отзыв(-1)
3 года назад
Егор
 
23 года
5 лет в сервисе
Был
2 года назад
3 отзыва(-1)
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Натянуть верстку на битрикс

    Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.

    Системы управления (CMS)7 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт без CMS на WordPress

    Требуется перенести сайт https://rusdocs.ru/ на платформу WordPress. Весь контент хранится в базе данных, PDF файлы находятся в корне сайта. Необходима автоматизация процесса переноса с помощью плагинов или других методов, так как ручной перенос не подходит из-за большого объема страниц.

    WordPress
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Сайт WP woocomerce доопрацювати варіативний товар та меню

    Требуется доработка сайта на платформе WP WooCommerce. Необходимо убрать товары со скидкой с страницы распродажи, настроить отображение вариативных товаров, улучшить поиск по сайту и внести изменения в меню. Также нужно добавить ярлыки на товары и внести другие правки для улучшения пользовательского опыта.

    HTMLWordPress
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Нужна помощь по битриксу

    Необходимо импортировать категории и массив товаров с другого сайта в систему Bitrix. Требуется помощь в настройке и определении структуры массива товаров для успешного импорта. Задача требует опыта работы с CMS Bitrix и знание процесса импорта данных.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Добавить код виджета на сайт WordPress

    Необходимо добавить код виджета с отзывами о компании на страницы сайта на платформе WordPress. Текущая тема, видимо, не поддерживает виджеты, код нужно встроить через шаблон страницы. Срок выполнения — сегодня-завтра. Укажите цену за работу.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Внести изменения на сайте и админке магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Требуется программист на Simpla CMS для внесения изменений в функционал оформления заказа и работы с админкой. Задачи включают замену элементов интерфейса, добавление обязательных полей и улучшение взаимодействия с пользователем. Все работы выполняются на копии сайта. Необходим опыт работы с Simpla CMS.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Интеграция календаря сайта отеля с календарём Booking_com

    Необходимо разработать back-end сервис для интеграции с API Booking.com. Задачи включают закрытие номеров при бронировании на сайте и проверку статуса номеров. Стек: ExpressJS, желательно TypeScript. Ожидаем предложения по стоимости.

    TypeScript
    Системы управления (CMS)нет заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Доработать функционал и поправить ошибки в самописной CMS

    Требуется доработать функционал и исправить ошибки в самописной системе управления (CMS). Необходимы внесение правок для улучшения работы системы. Ожидается качественное выполнение задач с учетом существующих проблем.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Проверить плагин Contact Form 7

    $10

    Необходимо проверить плагин Contact Form 7 на сайте WordPress и выявить причины его неработоспособности. Требуется провести анализ и устранить возникшие проблемы с формой обратной связи.

    WordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад