Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Доработки сайта на WP (WordPress)
Есть несколько проектов, по которым нужны доработки, мелкие в основном. Основные:
добавить новые блоки
поправить интервалы на страницах
Старые блоки местами косячат, настроить их работу (лезут куда не надо, шрифты скачут, наезжают друг на друга)
интегрировать и настроить ластмод
постараться не сломать другие блоки
поправить ресайз картинок
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