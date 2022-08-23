1. Товары которые были со скидкой, но после снятия скидки остаются на странице распродажи. Нужно убрать 2. Товары вариативные показывает несколькими карточками товаров, нужно сделать только 1 карточку пример: https://kidzer.com.ua/product/avtokreslo-cybex-cloud-z-i-size-plus/?attribute_pa_color=autumn-gold-burnt-red таких товаров несколько 3. Поиск по сайту: доработать сначала коляски, потом аксессуары если поиск по бренду, настроить умный поиск, русскими и украинскими буквами 4. сделать Ярлычок с подарком на фото товара, где можно галочкой включать и выключать, и возможность добавить товар в подарок чтоб это было хорошо видно 5. Ярлык распродажа перенести в правую сторону или вниз, чтоб не перекрывал пакунок малюка, и сделать чтоб появлялся на всех товарах со скидкой 6. Вариация шасси, чтобы можно было менять названия цвета и цвет закрашивания Добавить атрибут цвет Люльки и сделать его вариативным вот пример товара: https://avtokrisla.com/uk/kolyaska-2-v-1-cybex-priam-3-2019.html?search=priam

Добавить в меню бренд Espiro (коляски, автокресла)

ДИТЯЧИ МЕБЛІ вынести после транспорта, перед ЩЕ… и назвать МЕБЛІ

Добавить(вывести) в меню ДИТЯЧИ МЕБЛІ -> ДИТЯЧИ ЛІЖЕЧКА , МАТРАЦИ ТА НАМАТРАЦНИКИ, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА

ЗАКОЛІСУЮЧИ ЦЕНТРИ исправить на КРІСЛА-ГОЙДАЛКИ

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