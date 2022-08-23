Сайт WP woocomerce доопрацювати варіативний товар та меню

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок1164 просмотра

1. Товары которые были со скидкой, но после снятия скидки остаются на странице распродажи. Нужно убрать 2. Товары вариативные показывает несколькими карточками товаров, нужно сделать только 1 карточку пример: https://kidzer.com.ua/product/avtokreslo-cybex-cloud-z-i-size-plus/?attribute_pa_color=autumn-gold-burnt-red таких товаров несколько 3. Поиск по сайту: доработать сначала коляски, потом аксессуары если поиск по бренду, настроить умный поиск, русскими и украинскими буквами 4. сделать Ярлычок с подарком на фото товара, где можно галочкой включать и выключать, и возможность добавить товар в подарок чтоб это было хорошо видно 5. Ярлык распродажа перенести в правую сторону или вниз, чтоб не перекрывал пакунок малюка, и сделать чтоб появлялся на всех товарах со скидкой 6. Вариация шасси, чтобы можно было менять названия цвета и цвет закрашивания Добавить атрибут цвет Люльки и сделать его вариативным вот пример товара: https://avtokrisla.com/uk/kolyaska-2-v-1-cybex-priam-3-2019.html?search=priam

  • Добавить в меню бренд Espiro (коляски, автокресла)
  • ДИТЯЧИ МЕБЛІ вынести после транспорта, перед ЩЕ… и назвать МЕБЛІ
  • Добавить(вывести) в меню ДИТЯЧИ МЕБЛІ -> ДИТЯЧИ ЛІЖЕЧКА ,  МАТРАЦИ ТА НАМАТРАЦНИКИ, ПОСТІЛЬНА БІЛИЗНА
  • ЗАКОЛІСУЮЧИ ЦЕНТРИ исправить на КРІСЛА-ГОЙДАЛКИ
  • Подтянуть все товары соответствующих этим разделам

    • HTMLWordPress
    3 года назад
    guest_16615239003325
    3 года в сервисе
    Был
    3 года назад

    Заявки фрилансеров

    Нет заявок фрилансеров

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