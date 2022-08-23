Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Сайт WP woocomerce доопрацювати варіативний товар та меню
1. Товары которые были со скидкой, но после снятия скидки остаются на странице распродажи. Нужно убрать 2. Товары вариативные показывает несколькими карточками товаров, нужно сделать только 1 карточку пример: https://kidzer.com.ua/product/avtokreslo-cybex-cloud-z-i-size-plus/?attribute_pa_color=autumn-gold-burnt-red таких товаров несколько 3. Поиск по сайту: доработать сначала коляски, потом аксессуары если поиск по бренду, настроить умный поиск, русскими и украинскими буквами 4. сделать Ярлычок с подарком на фото товара, где можно галочкой включать и выключать, и возможность добавить товар в подарок чтоб это было хорошо видно 5. Ярлык распродажа перенести в правую сторону или вниз, чтоб не перекрывал пакунок малюка, и сделать чтоб появлялся на всех товарах со скидкой 6. Вариация шасси, чтобы можно было менять названия цвета и цвет закрашивания Добавить атрибут цвет Люльки и сделать его вариативным вот пример товара: https://avtokrisla.com/uk/kolyaska-2-v-1-cybex-priam-3-2019.html?search=priam
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