Интеграция календаря сайта отеля с календарём Booking_com

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрытнет заявок193 просмотра

Стак разработки: ExpressJS, желательно TypeScript

Описание проекта: проект представляет из себя сервис

бронирования номеров в отелях.

Описание задачи: нужно разработать сервис (функции/класс) для

back-end’а для интеграции с Booking_com API. Нужны несколько

методов/функций:

1. При бронировании номера на сайте идет закрытие номера на

сайте Booking_com через API

2. При бронировании номера на Booking_com вызывать mock

функцию (уже реализована у нас на back-end’е) для закрытия

номера на нашем сервисе

3. Проверка статуса номера на Booking_com (забронирован/не

забронирован

По стоимости жду предложений

TypeScript
3 года назад
NJkod
Роман 
33 года
9 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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