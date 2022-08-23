Стак разработки: ExpressJS, желательно TypeScript

Описание проекта: проект представляет из себя сервис

бронирования номеров в отелях.

Описание задачи: нужно разработать сервис (функции/класс) для

back-end’а для интеграции с Booking_com API. Нужны несколько

методов/функций:

1. При бронировании номера на сайте идет закрытие номера на

сайте Booking_com через API

2. При бронировании номера на Booking_com вызывать mock

функцию (уже реализована у нас на back-end’е) для закрытия

номера на нашем сервисе

3. Проверка статуса номера на Booking_com (забронирован/не

забронирован

По стоимости жду предложений