Ищется разработчик для натяжки верстки на платформу Битрикс. Также требуется оптимизация скорости работы системы под высокой нагрузкой, учитывая несколько тысяч хостов в сутки. Обеспечьте стабильную и быструю работу сайта.
Интеграция календаря сайта отеля с календарём Booking_com
Стак разработки: ExpressJS, желательно TypeScript
Описание проекта: проект представляет из себя сервис
бронирования номеров в отелях.
Описание задачи: нужно разработать сервис (функции/класс) для
back-end’а для интеграции с Booking_com API. Нужны несколько
методов/функций:
1. При бронировании номера на сайте идет закрытие номера на
сайте Booking_com через API
2. При бронировании номера на Booking_com вызывать mock
функцию (уже реализована у нас на back-end’е) для закрытия
номера на нашем сервисе
3. Проверка статуса номера на Booking_com (забронирован/не
забронирован
По стоимости жду предложений
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