Отдельное меню для каждого языка (wordpress + translatepress)

$20
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт1 заявка233 просмотра

Есть сайт с wp и планином мултиязычности translatepress, нужно сделать так что бы показывалось соответствующее меню в зависимости от выбранного языка юзером.

WordPress
3 года назад
nolesxp
Юрий 
40 лет
18 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Заявки фрилансеров

Горюнов
 
30 лет
4 года в сервисе
Был
4 месяца назад
1 отзыв
3 года назад

  • Похожие заказы

  • Внедрить правки на сайте CMS Bitrix

    Необходимо внедрить правки на сайте, работающем на CMS Bitrix, согласно пунктам 7, 7.2, 16, 17, 18, 21, 24.1, 25, 27 из предоставленного ТЗ. Требуется оценка времени выполнения и стоимости по каждому пункту. Оплата производится по факту выполнения работы.

    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Правки на ВП

    Необходимо внести правки на веб-проект, используя системы управления контентом (CMS). Проведите оценку и выполните мелкие доработки согласно заданию.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Проект по крипте на WP

    Требуется разработать крипто-обменник на платформе WordPress. Обеспечить интеграцию с FINANA для приема фиата. Проект включает в себя взаимодействие с другими проектами на WP и ОС.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Проект на ВП

    Требуется развернуть проект на WordPress, проверить текущую сборку и добавить украинский язык. Необходимо установить валюту UAH и подключить доставку через плагин Новой почты с выбором отделений. Магазин будет специально для женского белья, важно также проверить работоспособность на стейдже.

    Node.js
    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • 2 задачи по сайту на битриксе

    Требуется выполнить 3 задачи по сайту на Битрикс. Первая задача - ускорить работу сайта, решив проблемы с тормозами при выборе коллекции. Вторая задача - исправить фильтр, чтобы при выборе производителя отображались только соответствующие коллекции. Необходимы опыт и навыки работы с CMS Битрикс.

    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад

  • Сделать сайт на Битрикс

    Требуется разработка сайта для медицинского учреждения с использованием готового решения на Битрикс. Необходима интеграция с 1С. Приветствуется наличие опыта работы с данной платформой и примеры выполненных проектов. Укажите ориентировочную стоимость, без учета стоимости Битрикс и шаблона.

    Системы управления (CMS)5 заявок
    Закрыт
    3 года назад

  • Перенести сайт на wordpress на другой хостинг

    $20

    Необходимо перенести сайт на WordPress с первого хостинга на второй, где уже находится сайт на MODX. Новый сайт на WordPress должен разместиться в отдельной папке, чтобы оба сайта функционировали на одном домене. Ожидается создание структуры: site.com для MODX и site.com/wp для WordPress.

    MODXWordPress
    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Opencart

    Необходимы правки в системе управления Opencart согласно приложенному техническому заданию. Исполнитель должен учесть все указанные требования и внести необходимые изменения в функционал и дизайн системы.

    Opencart
    Системы управления (CMS)1 заявка
    Закрыт
    3 года назад

  • Модификация подраздела админки магазина на Simpla CMS (OKAY CMS)

    Требуется программист для доработки админки на Simpla CMS (OKAY CMS). Необходимо внести изменения в раздел Заявки и исправить баги на мобильной версии сайта. Работа включает обозначение контуров кнопок, добавление поля для фото, настройку инструментов просмотра и удаления фотографий, а также исправление отображения списка стран на мобильной версии. Все работы выполняются на копии сайта.

    Системы управления (CMS)1 исполнитель
    Завершен
    3 года назад

  • Доработка функционала корзины на сайте Wordpress (плагин EasyCart)

    Необходимо доработать функционал корзины на сайте WordPress с использованием плагина EasyCart. В задачи входит добавление/убирание поля на странице заказа, валидация ссылок, введенных клиентом, и внедрение спецпредложений в корзину. Спецпредложения должны отображаться только при отсутствии акционных товаров в корзине.

    WordPress
    Системы управления (CMS)2 заявки
    Закрыт
    3 года назад