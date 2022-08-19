Доработка функционала корзины на сайте Wordpress (плагин EasyCart)

  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Закрыт2 заявки991 просмотр

Задачи:

1. Добавить/убрать поле на странице информации о заказе

2. Добавить валидацию ссылки. ( При заказе клиент вводит ссылку на свой продукт, нужно сделать валидацию, чтобы нельзя было ввести просто рандомные символы)

3. Добавить спецпредложения в корзине. ( Внутри самой корзины, добавить товары с акционной стоимостью, показывать их только если у клиента в корзине нет ни одного акционного товара)

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WordPress
3 года назад
Fujman
Нарек 
32 года
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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Роман
 
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