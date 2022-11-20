Требуется исправить шаблон на сайте интернет-магазина на платформе OKAY CMS, чтобы устранить проблему с двойными заголовками на страницах. Необходимо сделать так, чтобы заголовок отображался только один. Работы нужно выполнить аккуратно и в срок до понедельника. Бюджет на выполнение задачи составляет 700 рублей.