Open Cart разработчик для редизайна магазина

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системы управления (CMS)
Завершен6 заявок695 просмотров

Имеется сайт со старым дизайном, функционал готов на старом дизайне. был отрисован новый, дизайн сверстан, нужно будет перенести на старый функционал новый дизайн, структура схожа. В заявке оставляйте телеграмм для связи

2 года назад
ivanwdev
25 лет
7 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

delai_horosho
Владислав 
33 года
9 лет в сервисе
Был
6 дней назад
2 года назад
$100
10 дней
Escrow
Все окей
Всё прошло успешно

Заявки фрилансеров

Евгений
 
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9 часов назад
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2 года назад
Велизин
 
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delai_horosho
Владислав 
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Акбаржон
 
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