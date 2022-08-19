Нам на сайте (Drupal7) нужна реферальная система и мы попытались использовать модуль referral.

Создается уникальная ссылка (http://site.com/referral/6c6f6362) для пользователя, но после перехода и регистрации нет записи на БД и не показывает нового пользователя в списке реферала.

Так же мы бы хотели добавить на форме регистрации поле, где люди могут указать код реферала (например: 6c6f6362) и так же зарегистрироваться под рефералом.